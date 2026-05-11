Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines in Sanierung befindlichen Gutshauses

Ratzeburg (ots)

11.05.2026 | Kreis Stormarn | 10.05.2026 - Travenbrück

Am Sonntagmorgen brach in der Vinzierer Straße in Travenbrück ein Feuer in einem in Sanierung befindlichen Gutshaus aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Gegen 08.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes zu einem älteren Gutshaus in Travenbrück alarmiert. Das Gutshaus wird gerade von Grund auf saniert. Aus bislang ungeklärter Ursache soll im hinteren Teil des Grundstückes ein Feuer ausgebrochen sein. Dieses griff auf das noch nicht eingedeckte Dach über.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Brandort wurde zunächst beschlagnahmt.

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