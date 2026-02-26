PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener fährt in Straßengraben und verletzt sich leicht

POL-GE: Betrunkener fährt in Straßengraben und verletzt sich leicht
  • Bild-Infos
  • Download

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Verletzten auf der Ulfkotter Straße in Scholven wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Mittwochabend, 25. Februar 2026, gerufen. Dort stellten die Beamten gegen 19.15 Uhr einen stark verformten Mercedes fest und eilten zur Unfallstelle. Der Fahrer, ein 44-jähriger Mann aus Marl, konnte sich jedoch bereits selbst leicht verletzt aus seinem Fahrzeug retten. Er gab den Beamten gegenüber an, die Kontrolle über sein Auto verloren zu haben und in den Straßengraben gefahren zu sein.

Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 44-Jährige, der nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt, unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen könnte. Im Krankenhaus, in welches er zur Behandlung seiner leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst gebracht wurde, wurden ihm daher Blutproben entnommen.

Die Polizei warnt dringend davor, alkoholisiert oder berauscht am Straßenverkehr teilzunehmen. Diese Unfälle enden oftmals mit schweren oder gar tödlichen Folgen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und verzichten Sie auf alkoholische Getränke und Betäubungsmittel, wenn Sie wissen, dass Sie noch mit einem Fahrzeug fahren müssen. Haben Sie alkoholische Getränke getrunken oder andere Substanzen konsumiert, benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi, damit Sie sicher nach Hause kommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:43

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Kupferdiebstahl - Wer kennt die gesuchten Personen?

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht in einem Fall von Kupferdiebstahl mit Bildern einer Überwachungskamera nach drei unbekannten Tatverdächtigen, darunter zwei Männer und ein Kind. Durch eine Überwachungskamera konnte einer der Tatverdächtigen videografiert werden. Die Tatverdächtigten entwendeten am Donnerstag, 4. Dezember 2025, gemeinsam ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:51

    POL-GE: Zeugensuche nach versuchtem Raub

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen eines versuchten Raubes in Ückendorf am Montag, 23. Februar 2026, ermittelt die Polizei. Der Vater eines Achtjährigen erstattete am Folgetag Anzeige, nachdem sein Sohn am Montagnachmittag von mehreren unbekannten Kindern angegriffen worden war. Der acht Jahre alte Gelsenkirchener spielte gegen 16.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Freund in einem Gebüsch an der Straße Festweg, wo er aus einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren