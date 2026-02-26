Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener fährt in Straßengraben und verletzt sich leicht

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Verletzten auf der Ulfkotter Straße in Scholven wurden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Mittwochabend, 25. Februar 2026, gerufen. Dort stellten die Beamten gegen 19.15 Uhr einen stark verformten Mercedes fest und eilten zur Unfallstelle. Der Fahrer, ein 44-jähriger Mann aus Marl, konnte sich jedoch bereits selbst leicht verletzt aus seinem Fahrzeug retten. Er gab den Beamten gegenüber an, die Kontrolle über sein Auto verloren zu haben und in den Straßengraben gefahren zu sein.

Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 44-Jährige, der nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt, unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehen könnte. Im Krankenhaus, in welches er zur Behandlung seiner leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst gebracht wurde, wurden ihm daher Blutproben entnommen.

Die Polizei warnt dringend davor, alkoholisiert oder berauscht am Straßenverkehr teilzunehmen. Diese Unfälle enden oftmals mit schweren oder gar tödlichen Folgen. Bleiben Sie auf der sicheren Seite und verzichten Sie auf alkoholische Getränke und Betäubungsmittel, wenn Sie wissen, dass Sie noch mit einem Fahrzeug fahren müssen. Haben Sie alkoholische Getränke getrunken oder andere Substanzen konsumiert, benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi, damit Sie sicher nach Hause kommen.

