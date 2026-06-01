Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Zahnbürsten

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße

Samstag, 30.05.2026, 17:20 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Ein bislang Unbekannter hat am Samstag gegen 17:20 Uhr aus einem Einzelhandelsgeschäft in der Göttinger Straße mehrere elektrische Zahnbürsten im Wert von ca. 300EUR entwendet. Der auffällige Mann war ca. 35 Jahre alt und bekleidet mit bordeauxfarbener Hose, schwarzer Jacke, schwarzer Basecap und Sonnenbrille. Er passierte den Kassenbereich, ohne die in einer Tasche mitgeführten Zahnbürsten zu bezahlen. Anschließend flüchtete er mit einem schwarzen Mercedes vom Parkplatz. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes oder weitere Angaben zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05551-91480 bei der Polizei Northeim zu melden.

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