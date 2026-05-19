Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Traktor blockiert Landebahn (16.05.2026)

Schramberg (ots)

Auf einem Flugplatz bei Waldmössingen hat am Samstagabend ein Traktorfahrer die Start- und Landebahn blockiert. Anlass dürfte der Saisonstart des Flugbetriebs auf dem Gelände gewesen sein. Der 62-jährige Fahrer eines Deere Traktors erklärte sich damit allerdings nicht einverstanden und beschloss seinen Protest durch Blockade kund zu tun. Nach zehn Minuten hatte er ein Einsehen und verließ das Stück Asphalt, hatte jedoch auch in der kurzen Zeit den Flugbetrieb beeinträchtigt. Einige Maschinen mussten eine Schleife drehen um die Zeit zu überbücken. Zu einer konkreten Gefährdung kam es nicht. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr rechnen.

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