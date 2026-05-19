Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 50-jähriger Radfahrer auf dem Boden liegend aufgefunden (18.05.2026)

Spaichingen (ots)

Einen erheblich betrunkenen Radfahrer hat eine Passantin am späten Montagabend auf dem Boden liegend aufgefunden und die Polizei verständigt.

Der 50-jährige Mann war vermutlich zuvor mit dem Fahrrad unterwegs und gegen 22:00 Uhr in der Straße "Obere Wiesen" am Durchgang zur Pirminstraße mit seinem Rennrad umgefallen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten lag der Mann unverletzt am Boden, hatte sein Rad jedoch noch zwischen den Beinen.

Die Polizisten konnten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des 50-Jährigen feststellen. Ein Alkoholtest bestätigte mit etwa 2,7 Promille den Verdacht. Der Radfahrer durfte die Beamten daher für eine ärztliche Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus begleiten. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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