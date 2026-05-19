Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Eingeschlossene Kundin löst Einbruchsalarm und Polizeieinsatz in Drogeriemarkt aus (18.05.2026)

Rottweil (ots)

Eine in einem Drogeriemarkt eingeschlossene Kundin hat am Montagabend den Einbruchsalarm sowie einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die 66-jährige Frau befand sich offensichtlich noch nach Ladenschluss in dem Geschäft in der Schlachthausstraße. Als die Mitarbeitenden den Drogeriemarkt abschlossen, löste gegen 19:15 Uhr der Einbruchsalarm aus. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten kümmerte sich bereits die Filialleiterin um die Kundin und befreite sie aus ihrer misslichen Lage.

Nachdem die 66-Jährige den Ladenschluss verpasst hatte, kam sie schließlich mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell