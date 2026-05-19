Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, K6167, Lkr. Konstanz) Unfall auf der K6167 zwischen Möggingen und Liggeringen - Auto streift Linienbus (18.05.2026)

Radolfzell, K6167 (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 6167 zwischen Möggingen und Liggeringen passiert ist. Gegen 16.45 Uhr war ein 90-Jähriger mit einem Toyota von Liggeringen in Richtung Möggingen unterwegs. Dabei geriet der Mann mit seinem Wagen zu weit nach links und touchierte infolge dessen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Linienbus. Durch die Kollision erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war nach ärztlicher Versorgung vor Ort nicht erforderlich. Der Seat wurde durch den Zusammenstoß über die komplette Fahrerseite erheblich deformiert. Die Höhe des Schadens dürfte bei etwa 15.000 Euro liegen. Den am Bus entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

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