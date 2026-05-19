Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Kauflands - Polizei sucht Zeugen (02.05.2026)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Kauflands in der Georg-Fischer-Straße, zu der es bereits am Samstag, 02.05.2026, gekommen ist. Gegen 16 Uhr gerieten zwei Personen vor dem Eingang des Getränkemarktes zunächst verbal aneinander, da einer dem anderen vorwarf, sich im Bereich des dortigen Zebrastreifens falsch verhalten zu haben. Infolge des Disputs fuhr der 36-Jähriger mit einem Toyota schließlich so auf den 19-jährigen Fußgänger zu, dass er ihn leicht am Bein touchierte, wobei dieser jedoch nicht verletzt wurde. Daraufhin schlug der Jüngere auf den Wagen des Älteren ein und verursachte Sachschaden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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