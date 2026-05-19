POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Fußgängerin übersehen (18.05.2026)
VS-Villingen (ots)
Beim Ausfahren aus einem Grundstück an der Straße "Benediktinerring" hat am Montag ein Fiat-Fahrer eine Fußgängerin verletzt. Mit dem Kleintransporter fuhr ein 57-Jähriger aus einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei eine 30-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die junge Frau stürzte und sich leichtverletzte. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.
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