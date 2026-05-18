Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Hund verletzt Spaziergänger - Zeugenaufruf (17.05.2026)

Blumberg (ots)

Am Sonntag ist, gegen 9 Uhr, ein Mann auf der Espenstraße von einem Hund angefallen und verletzt worden. Ein freilaufender Hund biss den 65-Jährigen in dessen linke Wade. Durch das Rufen seiner Besitzerin ließ der Hund dann ab und entfernte sich. Es handelte sich um einen Mischling mittlerer Größe. Die Besitzerin war etwa 50 Jahre alt, weiblich, 170 Zentimeter groß und dunkelhaarig. Ohne sich um das Geschehen zu kümmern, entfernte sich die Dame mit dem Hund sogleich. Der Verletzte musste zur Versorgung der Wunde ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Blumberg, unter der Nummer 07702 / 41066, zu melden.

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