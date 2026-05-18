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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) Fassade des Kindergartens und der Turnhalle beschmiert (15./16.05.2026)

Balgheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag haben Unbekannte die Fassaden des Kindergartens und der Turnhalle im Schloßäckerweg beschmiert. Sie hinterließen verschiedene Worte und Namen in blauer und schwarzer Farbe, zudem rissen sie vier Buchstaben des "KINDERGARTEN" von der Wand und warfen diese weg.

Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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