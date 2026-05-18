POL-KN: (Balgheim, Lkr. Tuttlingen) Fassade des Kindergartens und der Turnhalle beschmiert (15./16.05.2026)
Balgheim (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag haben Unbekannte die Fassaden des Kindergartens und der Turnhalle im Schloßäckerweg beschmiert. Sie hinterließen verschiedene Worte und Namen in blauer und schwarzer Farbe, zudem rissen sie vier Buchstaben des "KINDERGARTEN" von der Wand und warfen diese weg.
Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.
Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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