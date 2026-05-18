POL-KN: (Schramberg, K 5560
Landkreis Rottweil) Schwerverletzter Motorradfahrer (14.05.2026)
Schramberg - K 5560 (ots)
Auf der Kreisstraße 5560 zwischen Tennebronn und Hardt ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwerverletzt worden. Der 39-Jährige auf einer Suzuki kam, gegen 17 Uhr, von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu, weswegen ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus flog. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.
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