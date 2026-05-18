POL-KN: (Sulz am Neckar, L 424
Landkreis Rottweil) Unfall führt zu drei Leichtverletzten (15.08.2026)
Sulz am Neckar - L 424 (ots)
An der Einmündung der Landesstraßen 412 und 424 ist es am Freitag, gegen 19 Uhr, zu einem Unfall mit drei leichtverletzten Personen gekommen. Eine 26-jährige VW-Fahrerin übersah, aus Richtung Aistaig kommend, an der Einmündung einen vorfahrtsberechtigten 47-Jährigen in einem Ford. Es folgte ein Zusammenstoß bei dem sich die beiden Fahrer und eine 60-jährige Mitfahrerin im Ford leichtverletzten. Sie kamen alle in Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.
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