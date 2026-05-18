Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Zwei leichtverletzte Motorradfahrer nach Unfall (17.05.2026)

VS-Schwenningen - K 5709 (ots)

Durch einen Fahrfehler hat sich am Sonntagmittag, gegen 11:30 Uhr, auf der Kreisstraße 5709 bei Weilersbach ein Unfall ereignet. Eine Motorradgruppe bog von der K 5709 nach links in Richtung Weilersbach ab. Doch ein 23-Jähriger bemerkte das nicht und fuhr in gerader Richtung zwischen zwei abbiegenden Motorrädern eines 39- und 64-Jährigen durch. Es kam dabei zum Streifvorgang durch den die beteiligten Fahrer stürzten. Die beiden Älteren verletzten sich bei dem Unfall leicht und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert.

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