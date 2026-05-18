Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Kiosk "Trinkbar" in der Ekkehardstraße (16.05.2026)

Singen (ots)

In der Nacht auf Samstag sind Unbekannte in einen Kiosk in der Ekkehardstraße eingebrochen. Gegen 02.45 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zur "Trinkbar". Im Inneren begaben sie sich hinter den Kassenbereich, wo sie zahlreiche Zigarettenschachteln entwendeten und anschließend flüchteten.

Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Zu den beiden Einbrechern liegt folgende Beschreibung vor: beide etwa 18-25 Jahre alt, einer trug einen grauen Kaupzenpullover, eine schwarze Weste, dunkle Jeans, schwarze Schuhe und eine weiße Maske im Gesicht. Der andere war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose, weißen Nike Schuhen mit schwarzem Logo, schwarzen Handschuhen und einer Kapuze im Gesicht bekleidet.

Zeugen, die in der Nacht auf Samstag Verdächtiges im Bereich des Kiosks "Trinkbar" beobachtet haben oder die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888- 0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

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