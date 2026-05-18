Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Markelfingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Feuerwehrauto - Polizei bittet um Hinweise (17.05.2026)

Radolfzell, Markelfingen (ots)

Im Rahmen einer Veranstaltung im Pirminweg haben Unbekannte am Sonntagvormittag ein Fahrzeug der Feuerwehr Moos beschädigt. Im Zeitraum zwischen 08.45 Uhr und 13.30 Uhr stand das Feuerwehrauto direkt vor der Grundschule. Nach Ende der Veranstaltung waren an beiden Seiten des Fahrzeugs die Scheiben heruntergeschoben, zudem konnten Beschädigungen und Glassplitter im Innenraum festgestellt werden.

Die Höhe des Schadens dürfte im Bereich von etwa 1.500 Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

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