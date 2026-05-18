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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Unfall auf der Einmündung Paradiesstraße/Untere Laube - Auto touchiert Radfahrer (16.05.2026)

KN-Altstadt (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung Paradiesstraße/Obere Laube am Samstagmittag. Ein 40-Jährige bog mit einem Mazda von der Paradiesstraße kommend nach rechts ab, wobei er einen verkehrsbedingt wartenden 54-jährigen Radfahrer aufgrund starken Regens übersah und touchierte. Der Radler kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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