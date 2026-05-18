Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Unfall auf der Einmündung Paradiesstraße/Untere Laube - Auto touchiert Radfahrer (16.05.2026)

KN-Altstadt (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung Paradiesstraße/Obere Laube am Samstagmittag. Ein 40-Jährige bog mit einem Mazda von der Paradiesstraße kommend nach rechts ab, wobei er einen verkehrsbedingt wartenden 54-jährigen Radfahrer aufgrund starken Regens übersah und touchierte. Der Radler kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

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