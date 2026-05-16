Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R. - Lkr. RW)Berichtigung der Pressemeldung zum Verkehrsunfall auf der A 81 von heute 10.22 Uhr (16.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zum Verkehrsunfallgeschehen am 15.05.2026 gegen 22.15 Uhr kann nach weiteren Ermittlungen am heutigen Tage unter Hinzuziehung eines Sachverständigen folgender Unfallhergang rekonstruiert werden. Ein Smart Fortwo fuhr auf der A 81 in Richtung Singen auf der rechten Spur. Ein von hinten heranfahrender Audi A 3 wollte den vorausfahrenden Smart überholen und scherte hierbei auf den linken Fahrstreifen aus. Hierbei übersah der Audifahrer jedoch einen Mercedes-Benz, welcher mit höherer Geschwindigkeit den Smart sowie den Audi überholen wollte. Es kam zur Kollision zwischen dem Mercedes-Benz und dem Audi. Diese beiden Fahrzeuge schleuderten nach rechts und katapultierten den Smart auf der rechten Spur nach rechts in die dortige Böschung. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 60 000.- EUR und bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter Telefon 0741/348790 beim Autobahnpolizeirevier Zimmern ob Rottweil.

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