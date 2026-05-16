Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb a.N. - Lkr. FDS) Lkw kommt von der Fahrbahn ab und verliert Dieselkraftstoff (15.05.2026)

Horb am Neckar (ots)

Am Freitagnachmittag geriet gegen 17.30 Uhr ein Sattelzugfahrer wegen einer Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine mobile Schutzeinrichtung. Dadurch wurde der Dieseltank beschädigt und es geriet Kraftstoff ins Erdreich. Der Lkw kam schlussendlich im Grünstreifen zum Stehen und musste aufwendig geborgen werden. Die Feuerwehr Empfingen war zur Sicherung des restlichen Diesels vor Ort, weiterhin kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Einsatzstelle, die Fahrbahn musste aufwendig gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell