Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R. - Lkr. RW) Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen und unklarem Unfallhergang - Dringender Zeugenaufruf (15.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Am späten Freitagabend kam es gegen 22.15 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen in Fahrtrichtung Singen zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 3 Pkw beteiligt waren. Durch den Unfall wurde insgesamt 7 Personen verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen zwei Pkw beim Fahrstreifenwechsel von rechts nach links zu einer Kollision. Ein dritter Pkw, welcher auf der linken Fahrspur von hinten anfuhr, prallte trotz Notbremsung in die beiden unmittelbar zuvor verunfallten Fahrzeuge. Alle Fahrzeuge gerieten jeweils ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwei Fahrzeuge kamen im Grünstreifen zum Stehen, ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Durch die offensichtlich wuchtige Aufprallkollision wurden die Insassen in den Fahrzeugen zum Teil schwer verletzt. Die insgesamt 7 Verletzten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte eingeklemmte Pkw.-Insassen aus den Wracks befreit werden. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn war für die Unfallaufnahme bis nach Mitternacht voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges benötigt die Autobahnpolizei Zimmern o.R. weitere Zeugenangaben. Wer das Unfallgeschehen beobachten konnte, wird gebeten, sich unter Telefon 07541/34879-0 zu melden.

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