Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen - Lkr. RW) Verkehrsunfall nach Streifvorgang und Fahrerflucht - Zeugenaufruf (15.05.2026)

Deißlingen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es um 15.45 h zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Villingen / B 27. Ein unbekannter Pkw kam von der Autobahnabfahrt im Bereich der Überleitung zur B 27 zu weit nach links und streifte hierbei einen auf der B 27 fahrenden Audi. Durch den Streifvorgang geriet der Audi ins Schleudern und prallte danach gegen eine Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000.- EUR. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Streifvorgang unvermittelt weiter. Hinweise zu diesem Fahrzeug liegen aktuell nicht vor. Daher benötigt die Polizei Angaben von möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0741/477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

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