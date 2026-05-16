Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lkr. RW) Körperverletzungs- und Beleidigungsdelikt - Zeugenaufruf (15.05.2026)

Rottweil (ots)

Das Polizeirevier Rottweil ermittelt nach einem Übergriff an einer Bushaltestelle und benötigt hierzu Hinweise von Zeugen. Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.30 Uhr in der Rottweiler Königstraße im Bereich der Bushaltestelle in Höhe der Postfiliale zu einem Angriff, bei der eine 18-jährige geschlagen wurde. Weiterhin sollen rassistische Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Die Geschädigte wurde auch mit Bier übergossen. Wenn Zeugen diesen Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477-0 zu melden.

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