Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Lkrs. SBK) Ortsunkundiger BMW-Fahrer missachtet Vorfahrt - Unfall fordert eine schwer Verletzte und zwei leicht Verletzte (16.05.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kam es auf der B27 zwischen der Anschlussstelle der B27/B523 (Zollhaus) und der Anschlussstelle B27/L173 (Industriegebiet Schwenningen Ost bzw. Mühlhausen) zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Ein 25-jähriger ortsunkundiger BMW-Lenker missachtete die Vorfahrt eines ordnungsgemäß fahrenden Pkw Renault Trafic, welcher auf der B27 kommend von Rottweil in Fahrtrichtung Bad Dürrheim fuhr. Der Fahrer des BMW ging irrtümlicherweise davon aus, dass auf der B27 ein Einfädelungsfahrstreifen in seiner Fahrtrichtung vorhanden sei, weshalb er kommend von der L173, ohne anzuhalten, auf die B27 abbog. Der 63-jährige Fahrer des Renault Trafic versuchte eine Kollision zu verhindern, fuhr aber auf den BMW auf und wurde nach links auf den Gegenfahrstreifen abgewiesen. Hier kollidierte der Renault schließlich mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Opel Corsa. Die 72-jährige Lenkerin des Opel wurde hierbei leicht verletzt. Auch der Fahrer des Renault wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der 59-jährige Beifahrerin im Renault wurde hingegen schwer verletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der Fahrer des BWM und seine drei Mitfahrer wurden nach derzeitigem Sachstand nicht verletzt.

Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Auch am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Der Rettungsdienst rückte mit vier Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort an. Weil an den Fahrzeugen Betriebsmittel ausliefen wurde die freiwillige Feuerwehr verständigt, welche mit drei Fahrzeugen und 22 Helfern vor Ort kam. Der Renault und Opel wurden durch einen Abschlepper geborgen.

Die B27 ist aktuell noch für Reinigungsarbeiten gesperrt.

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