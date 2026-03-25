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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Baustelle - Wir suchen Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einem Rohbau an der Fiemerstraße Kupferleitungen. Ein Zeuge verständigte am Dienstag (24.03.) die Polizei, nachdem das Fehlen der Leitungen auf der Baustelle aufgefallen war. Der Sachschaden liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Objekt und trennten die Leitungen mittels eines Werkzeugs ab. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag, 14.00 Uhr und Dienstag, 10.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Fiemerstraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Kriminalpolizei Herford in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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