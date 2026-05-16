POL-KN: (Empfingen - Lkr. Horb) Ergänzung zur Meldung über Lkw, welcher Diesel verlor (15.05.2026)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am späten Freitagabend kam es gegen 22.15 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen in Fahrtrichtung Singen zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 3 Pkw beteiligt waren. Durch den Unfall wurde insgesamt 7 Personen verletzt. Nach derzeitigem Stand der ...

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