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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen - Lkr. Horb) Ergänzung zur Meldung über Lkw, welcher Diesel verlor (15.05.2026)

Empfingen (ots)

Zu der um 10.24 h veröffentlichten Meldung kann ergänzt werden, dass sich das Unfallgeschen auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb bei km 634,0 ereignete. Die Unfallstelle ist mittlerweile vollständig geräumt und gereinigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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