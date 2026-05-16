POL-KN: (Empfingen - Lkr. Horb) Ergänzung zur Meldung über Lkw, welcher Diesel verlor (15.05.2026)
Empfingen (ots)
Zu der um 10.24 h veröffentlichten Meldung kann ergänzt werden, dass sich das Unfallgeschen auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Horb bei km 634,0 ereignete. Die Unfallstelle ist mittlerweile vollständig geräumt und gereinigt.
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