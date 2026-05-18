Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Trossingen, K5914, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der K5914/K5913 zwischen Spaichingen und Trossingen - Smart kommt von Fahrbahn ab (17.05.2026)

Spaichingen, Trossingen (ots)

Am Sonntagmorgen ist es auf der Kreisstraße 5914/5913 zwischen Trossingen und Spaichingen zu einem Unfall gekommen. Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit einem Smart auf der K5913 von Spaichingen in Richtung Trossingen. An der Einmündung auf die K5914 fuhr der Mann ungebremst über die Straße, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und landete schließlich etwa 30 Meter abseits in einem tiefer gelegenen Feld. Dabei lösten an dem Kleinwagen die Airbags aus. Eine Ersthelferin befreite den 36-Jährigen aus dem verunfallten Auto. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich anschließend um den Verletzten, der dann in ein Krankenhaus kam. An dem Smart entstand Blechschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, ob am Feld ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell