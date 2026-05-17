Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkrs. KN) Wohnungsbrand, Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter (16.05.2026)

Radolfzell (ots)

Am Samstagabend (16.05.2026) gegen 21 Uhr wurde der Polizei über Notruf ein Wohnungsbrand in Radolfzell in der Schwertstraße mitgeteilt. Vor Ort konnte schließlich eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss festgestellt werden. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Person mittels der Drehleiter durch die freiwillige Feuerwehr Radolfzell gerettet, da das Treppenhaus wegen der Verrauchung nicht mehr gefahrlos betreten werden konnte. Der Brand war offensichtlich in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Die Polizei nahm die Ermittlungen bezüglich einer fahrlässigen Brandstiftung auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird mit ca. 100.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Radolfzell rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Helfern an. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Rettungswagen im Einsatz.

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