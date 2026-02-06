POL-BOR: Legden - Einbrecher schlagen Scheibe ein
Legden (ots)
Tatort: Legden, Nordring;
Tatzeit: 05.02.2026, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr;
In ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter am Nordring in Legden. In den Nachmittagsstunden des gestrigen Donnerstags schlugen die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss ein. Aus noch unbekannten Gründen wurde das Haus offenbar nicht betreten.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)
