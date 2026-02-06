Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbrecher schlagen Scheibe ein

Legden (ots)

Tatort: Legden, Nordring;

Tatzeit: 05.02.2026, zwischen 14.00 Uhr und 19.00 Uhr;

In ein Haus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter am Nordring in Legden. In den Nachmittagsstunden des gestrigen Donnerstags schlugen die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss ein. Aus noch unbekannten Gründen wurde das Haus offenbar nicht betreten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell