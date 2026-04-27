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Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Juwelier im Aegidiimarkt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen (26.04., 04.57 Uhr) in ein Geschäft für Goldankauf am Aegidiimarkt eingebrochen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen schlugen die unbekannten Täter eine Glastür des Seiteneingangs ein und gelangten somit in das Geschäft. Im Inneren zerstörten sie Vitrinen und entwendeten Schmuck. Die durch ein Sicherheitsunternehmen informierte Polizei traf nur wenige Minuten nach der Alarmierung ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen.

Die Polizei Münster fragt: Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Umfeld des Aegidiimarkts verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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