Polizei Münster

POL-MS: Neue Direktionsleiterin Kriminalität im Polizeipräsidium Münster - Leitende Kriminaldirektorin Nadine Könning

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Die Polizei Münster hat mit Nadine Könning eine neue Leiterin der Direktion Kriminalität. Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf begrüßte die 45-Jährige am Dienstag (21.04.) im Kreis der Direktionsleitenden der Behörde und bekräftigte: "Ich freue mich, dass wir mit Nadine Könning eine ausgewiesene Expertin in der Kriminalpolizei gewinnen konnten, die über verschiedene Stationen in den Polizeipräsidien Essen und Recklinghausen sowie beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten eine Vielzahl von Teams geführt hat und eine breite fachliche Expertise in verschiedenen Phänomenbereichen und Führungsaufgaben mitbringt. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr."

Nadine Könning betonte: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe im Polizeipräsidium Münster, auf viele neue Begegnungen und die Zusammenarbeit mit den Menschen, die diesen Weg gemeinsam mit mir gestalten"

Bereits am Donnerstag (16.04.) war Nadine Könning im Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen zur Leitenden Kriminaldirektorin befördert und zur Direktionsleiterin Kriminalität des Polizeipräsidiums Münster ernannt worden. Am Montag (20.04.) trat sie dort ihren Dienst an. Sie tritt damit die Nachfolge von Jürgen Dekker an, der Ende März in den Ruhestand verabschiedet wurde. (ots vom 27.03.2026, 16.32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6245192 )

Zur Person: Nadine Könning begann ihren Werdegang im Jahr 2000 bei der Landespolizei Schleswig-Holstein. 2005 wechselte sie nach Nordrhein-Westfalen und dort zunächst zum Polizeipräsidium Essen, wo sie als Sachbearbeiterin in unterschiedlichen Fachkommissariaten tätig war. Von 2009 bis 2014 qualifizierte sich Nadine Könning für den höheren Dienst und kam in diesem Zusammenhang das erste Mal zur Polizei Münster in die Direktion Verkehr.

Es folgten weitere Stationen bei der Polizei Recklinghausen (Leiterin Kriminalinspektion 4 - Leichte und mittlere Kriminalität) und beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) NRW (unter anderem in der Abteilung 5 und ab 2021 als Leiterin des Leitungsstabes). Von 2024 bis 2026 leitete Nadine Könning beim Polizeipräsidium Recklinghausen die Kriminalinspektion 1 (unter anderem: Tötungsdelikte, Sexual- und Rauschgiftdelikte, Raub und Betrug) und war stellvertretende Direktionsleiterin Kriminalität.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell