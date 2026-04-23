PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Neue Direktionsleiterin Kriminalität im Polizeipräsidium Münster - Leitende Kriminaldirektorin Nadine Könning

POL-MS: Neue Direktionsleiterin Kriminalität im Polizeipräsidium Münster - Leitende Kriminaldirektorin Nadine Könning
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Die Polizei Münster hat mit Nadine Könning eine neue Leiterin der Direktion Kriminalität. Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf begrüßte die 45-Jährige am Dienstag (21.04.) im Kreis der Direktionsleitenden der Behörde und bekräftigte: "Ich freue mich, dass wir mit Nadine Könning eine ausgewiesene Expertin in der Kriminalpolizei gewinnen konnten, die über verschiedene Stationen in den Polizeipräsidien Essen und Recklinghausen sowie beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten eine Vielzahl von Teams geführt hat und eine breite fachliche Expertise in verschiedenen Phänomenbereichen und Führungsaufgaben mitbringt. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihr."

Nadine Könning betonte: "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe im Polizeipräsidium Münster, auf viele neue Begegnungen und die Zusammenarbeit mit den Menschen, die diesen Weg gemeinsam mit mir gestalten"

Bereits am Donnerstag (16.04.) war Nadine Könning im Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen zur Leitenden Kriminaldirektorin befördert und zur Direktionsleiterin Kriminalität des Polizeipräsidiums Münster ernannt worden. Am Montag (20.04.) trat sie dort ihren Dienst an. Sie tritt damit die Nachfolge von Jürgen Dekker an, der Ende März in den Ruhestand verabschiedet wurde. (ots vom 27.03.2026, 16.32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6245192 )

Zur Person: Nadine Könning begann ihren Werdegang im Jahr 2000 bei der Landespolizei Schleswig-Holstein. 2005 wechselte sie nach Nordrhein-Westfalen und dort zunächst zum Polizeipräsidium Essen, wo sie als Sachbearbeiterin in unterschiedlichen Fachkommissariaten tätig war. Von 2009 bis 2014 qualifizierte sich Nadine Könning für den höheren Dienst und kam in diesem Zusammenhang das erste Mal zur Polizei Münster in die Direktion Verkehr.

Es folgten weitere Stationen bei der Polizei Recklinghausen (Leiterin Kriminalinspektion 4 - Leichte und mittlere Kriminalität) und beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) NRW (unter anderem in der Abteilung 5 und ab 2021 als Leiterin des Leitungsstabes). Von 2024 bis 2026 leitete Nadine Könning beim Polizeipräsidium Recklinghausen die Kriminalinspektion 1 (unter anderem: Tötungsdelikte, Sexual- und Rauschgiftdelikte, Raub und Betrug) und war stellvertretende Direktionsleiterin Kriminalität.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 10:28

    POL-MS: Don't drink and drive - Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Münster (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (23.04., 03:28 Uhr) haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Albersloher Weg einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Der 20-jährige Münsteraner war auf dem Albersloher Weg in Fahrtrichtung Hansaring unterwegs, als ihn die Streifenwagenbesatzung kontrollierte. Da es ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 14:53

    POL-MS: Einbruch in Mecklenbeck - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (21.04.) zwischen 08:40 Uhr und 16:45 Uhr in ein Wohngebäude an der Straße Alte Heroldstraße in Mecklenbeck eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus, indem sie an der Hauseingangstür manipulierten. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. Die ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 13:17

    POL-MS: Bus bremst in Aaseestadt - Vier Leichtverletzte - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (21.04., 18:24 Uhr) sind vier Fahrgäste eines Busses bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bischopinkstraße Ecke Von-Ossietzky-Straße leicht verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach einem beteiligten Radfahrer. Der Bus fuhr auf der Bischopinkstraße in Richtung Weseler Straße. An der Kreuzung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren