Polizei Münster

POL-MS: Betrügerische Telefonanrufe häufen sich - Polizei gibt Verhaltenshinweise

Münster (ots)

In den letzten Tagen sind der Polizei Münster wieder vermehrt kriminelle Telefonanrufe gemeldet worden, bei denen Trickbetrüger versuchen, vor allem ältere Menschen durch sogenannte "Schockanrufe" um Geld zu betrügen.

Die Täter geben sich beispielsweise als Polizisten oder Familienangehörige aus und schildern sehr eindringlich Situationen wie einen Unfall oder eine Notlage. In diesem Zusammenhang fordern sie einen meist hohen Bargeldbetrag oder Wertsachen und bauen dabei enormen zeitlichen und emotionalen Druck auf. In einer anderen Masche geben die Täter vor, es habe Abbuchungen vom Konto der Angerufenen gegeben, und verlangen Zugriff auf das Online-Banking.

Die Polizei warnt daher noch einmal vor solchen Betrugsmaschen und rät:

- Bei Anrufen von unbekannten Rufnummern ist immer Vorsicht geboten. - Fordern Sie die Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Raten Sie nicht! - Seien Sie misstrauisch, wenn die Anrufer (auch vermeintliche Familienangehörige oder Freunde) von einem Unfall, einer Notlage oder von einem finanziellen Engpass berichten und Geld fordern. - Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre finanzielle Situation. - Geben Sie auch keine persönlichen Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sondern ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Legen Sie im Zweifel einfach auf. - Im Verdachtsfall: Wählen Sie die 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Präventionshinweise stellt die Polizei Münster auf ihrer Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/praevention-von-straftaten-zum-nachteil-von-seniorinnen-und-senioren

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