Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Fahrzeug

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 18.04.2026, 06:30 Uhr bis 19.04.2026, 15:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Danziger Straße in Wittlich abgestellten Pritschenwagen, schlugen die hintere Seitenscheibe ein und durchsuchten anschließend das Fahrzeug nach etwaigen Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell