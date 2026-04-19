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POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B51 - Leitplanke beschädigt und Fahrbahn stark verschmutzt

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B51 - Leitplanke beschädigt und Fahrbahn stark verschmutzt
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Neuendorf (ots)

Am Sonntag, dem 19.04.2026, kam es in den Nachmittagsstunden auf der B51 zwischen Olzheim und der Abfahrt Reuth zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein LKW, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Seitenstreifen. Dabei wurden auf einer Länge von etwa 70 Metern die Leitplanke beschädigt. Infolge des Unfalls wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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