Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte entwenden 22-Jähriger Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (22.04.2026, 07:10 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Personen an der Bahnhofstraße einer 22-jährigen Frau beim Einsteigen in den Bus die Handtasche entwendet.

Laut Angaben der Münsteranerin stieg sie am Bussteig B am Hauptbahnhof in einen Bus, als sie feststellte, dass ihr die Handtasche fehlte. In ihrem näheren Umfeld hatte sie zuvor zwei schwarz gekleidete Personen wahrgenommen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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