Polizei Münster

POL-MS: Don't drink and drive - Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (23.04., 03:28 Uhr) haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Albersloher Weg einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Der 20-jährige Münsteraner war auf dem Albersloher Weg in Fahrtrichtung Hansaring unterwegs, als ihn die Streifenwagenbesatzung kontrollierte. Da es Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, führten die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Mann durch, der einen Wert von 1 Promille ergab. Anschließend brachten die Polizisten den Münsteraner für die Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeiwache und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sie stellten außerdem den Führerschein des 20-Jährigen sicher.

Die Polizei warnt: Don't drink and drive. Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Da es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, gelten für E-Scooter außerdem dieselben Grenzwerte und Bestimmungen wie bei einem Pkw. Bei Missachtung drohen empfindliche Strafen wie Geldbußen und Punkte in Flensburg.

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