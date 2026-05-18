Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 - Golf kommt von Fahrbahn ab - 31-Jähriger verletzt (18.05.2026)

Hilzingen, B314 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße 314 zwischen Hilzingen und Binningen ereignet hat. Kurz vor 7 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem VW Golf in Richtung Binningen. Zwischen Riedheim und Binningen kam er mit seinem Wagen alleinbeteiligt von der Straße ab. Der Golf überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 31-Jährige erlitt dabei vermutlich nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

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