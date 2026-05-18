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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Bad Wildbad - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung verursacht und im Anschluss geflüchtet

Bad Wildbad (ots)

Erheblich alkoholisiert hat eine 53-Jährige am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die Tesla-Fahrerin gegen 15:37 Uhr auf der Bundestraße 294 in Richtung Freudenstadt. Zeugen konnten beobachten wie die Fahrerin Schlangenlinien fuhr, den Gegenverkehr gefährdete und mehrfach gegen die Leitplanke prallte. Hierbei verursachte sie mehrere Schäden an der Leitplanke. Die 53-Jährige setzte ihre Fahrt ungehindert fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Im Kleinenztal beendete sie ihre Fahrt und Zeugen verständigten die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeirevier Calw starken Alkoholgeruch und einen schwankenden Gang fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille Alkohol. Die 53-Jährige musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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