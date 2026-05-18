Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - drei Einbrüche in gewerbliche Einrichtungen - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Büroräume von drei Betrieben ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zwischen Mittwoch, 15:30 Uhr und Freitag, 06:30 Uhr zunächst über ein Fenster Zutritt zu einem mehrgeschossigen Firmengebäude in der Karlsruher Straße. Anschließend drangen sie durch das Aufhebeln weiterer Fenster und Türen in insgesamt drei Betriebe ein.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich derzeit auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag. Die Höhe des Sachschadens am Gebäude ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8000 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell