Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit über 2 Promille am Steuer

Pforzheim (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagvormittag von Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord aus dem Verkehr gezogen worden.

Die Beamten waren bei Absperrmaßnahmen an der Eisinger Landstraße im Rahmen der Entschärfung der Weltkriegsbombe eingesetzt. Gegen 10.50 Uhr fuhr der 51-jährige Mann mit seinem Kleintransporter auf der Straße Unterm Wolfsberg auf die Absperrung zu. Als er die Polizeibeamten ansprach, konnten diese starken Alkoholgeruch feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte einen Wert von über 2,3 Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Melanie Konrad, Pressestelle

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