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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Horb) Pfalzgrafenweiler - Auto weicht in Gegenverkehr aus - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Freitag, gegen 11:42 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 404 bei Pfalzgrafenweiler ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen.

Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr hinter zwei Fahrzeugen die Landstraße von Pfalzgrafenweiler in Richtung Freudenstadt. Er erkannte einen Abbiegevorgang eines vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät und wich in den Gegenverkehr aus. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lastwagen und wurde dann durch die Wucht des Aufpralls auf den vorausfahrenden Audi geschleudert.

Durch den Verkehrsunfall wurde der VW-Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Freudenstadt gebracht. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt und der Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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