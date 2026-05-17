Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Abschlussmeldung des Polizeipräsidiums nach einem Bombenfund und der zwischenzeitlichen Entschärfung in Pforzheim

Pforzheim (ots)

Wie bereits am Freitag, 15.05.2026, 13:04 Uhr berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6275692) wurde am Mittwoch, 13.05.2026, kurz vor 11 Uhr, dem Führungs- und Langezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim telefonisch mitgeteilt, dass im Zuge von Bauarbeiten eine größere Weltkriegsbombe im Erdreich aufgefunden wurde. Bei dem Fundort handelt es sich um einen Grünflächenbereich im neu gestalteten Quartierspark der Oststadt.

Das Polizeipräsidium Pforzheim hat sich gemeinsam mit der Stadt Pforzheim, den Hilfsorganisationen und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst akribisch auf die Einsatzmaßnahmen vorbereitet.

Die Stadt Pforzheim hat eine Allgemeinverfügung erlassen und am Freitag, 15.05.2026 veröffentlicht. Diese untersagte am Sonntag, 17.05.2026, ab 8 Uhr, den Aufenthalt im Evakuierungsbereich, welcher 1,5 Kilometer betrug.

Seit den frühen Morgenstunden des 17.05.2026 waren mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Ein Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen lag bei der Unterstützung der Evakuierung. Vereinzelt wurden Bürger in deren Wohnungen angetroffen oder Fußgänger im öffentlichen Raum festgestellt. Diese wurden aufgefordert der Allgemeinverfügung nachzukommen, wovon sieben einen Platzverweis erhielten. In zwei Fällen wurden nach Beleidigungen der Einsatzkräfte Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 14:17 Uhr war die Evakuierung abgeschlossen und die Entschärfungsmaßnahmen konnten beginnen.

Die Polizei hatte an neuralgischen Punkten um den Evakuierungsradius Absperrpunkte eingerichtet um sicherzustellen, dass ab 8 Uhr nur noch Berechtigte in den Bereich einfahren. Nur vereinzelt kam es zu Unmutsbekundungen.

Zu wesentlichen Verkehrsbehinderungen im Umfeld des Evakuierungsbereichs kam es nicht.

Analog zu dem bereits bestehenden und über die Stadt Pforzheim veröffentlichten Evakuierungsradius und Zeitraum war auch eine temporäre Flugverbotszone eingerichtet worden. Hierbei wurde ein Verstoß während der Evakuierung festgestellt. Der Drohnenführer konnte durch Einsatzkräfte festgestellt werden. Gegen diesen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Weltkriegsbombe konnte zügig entschärft werden, so dass die Bürgerinnen und Bürger ab 15:00 Uhr zurückkehren konnten.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

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