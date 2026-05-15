Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Vereinsheim

Calw (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag 21.00 Uhr und Mittwoch 14.00 Uhr sind bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Sportvereins im Ortsteil Stammheim eingedrungen und haben ein technisches Gerät entwendet. Dabei haben Sie ersten Erkenntnissen zufolge einen Zaun sowie eine Garage des in der Straße "Rottannen" gelegenen Sportplatzes beschädigt. Anschließend flohen der oder die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der entstandene Schaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Calw, unter der Rufnummer 07051 161 3511 in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

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