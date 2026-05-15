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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Informationen des Polizeipräsidiums nach einem Bombenfund in Pforzheim - Einsatz polizeilicher Drohnen und Flugverbotszone am 17.05.2026

Pforzheim (ots)

Wie bereits heute über das Presseportal berichtet, wurde am Mittwoch, 13.05.2026, kurz vor 11 Uhr, dem Führungs- und Langezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim telefonisch mitgeteilt, dass im Zuge von Bauarbeiten eine größere Weltkriegsbombe im Erdreich aufgefunden wurde. Bei dem Fundort handelt es sich um einen Grünflächenbereich im neu gestalteten Quartierspark der Oststadt.

Analog dem bereits bestehenden und über die Stadt Pforzheim veröffentlichten Evakuierungsradius, welcher 1,5 Kilometer beträgt, wird am Sonntag, 17.05.2026, ab 8 Uhr, eine temporäre Flugverbotszone eingerichtet. Der Luftraum ist somit, insbesondere für Drohnen bis zur Rücknahme der Evakuierung gesperrt.

Das Polizeipräsidium hat während den Räumungsmaßnahmen, insbesondere bei der Bombenentschärfung mehrere polizeiliche Drohnen zur Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung im Einsatz.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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