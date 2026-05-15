Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Informationen des Polizeipräsidiums nach einem Bombenfund in Pforzheim - Vorbereitungsmaßnahmen und Bürgerinformationen

Pforzheim (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2026, kurz vor 11 Uhr, wurde dem Führungs- und Langezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim telefonisch mitgeteilt, dass im Zuge von Bauarbeiten eine größere Weltkriegsbombe im Erdreich aufgefunden wurde. Bei dem Fundort handelt es sich um einen Grünflächenbereich im neu gestalteten Quartierspark der Oststadt.

Das Polizeipräsidium hat umgehend alle erforderlichen Verständigungsmaßnahmen eingeleitet und arbeitet seitdem, insbesondere mit der Stadt Pforzheim und dem Kampfmittelbeseitigungsdienst intensiv zusammen.

Den weitergehenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei dem Gegenstand um eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe. Mit jetzigem Stand soll der betreffende Bereich in einem Radius von 1,5 Kilometern um den Fundort bis zum kommenden Sonntag, 17.05.2026, 8 Uhr evakuiert sein, so dass im Tagesverlauf die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg ihre Arbeit aufnehmen und beenden können.

Eine erkennbare akute Gefahr für unbeteiligte Dritte besteht derzeit nicht.

Im Hinblick auf die zu treffenden und erforderlichen Maßnahmen der Stadt, unterstützt von dem Polizeipräsidium Pforzheim, bitten wir die Bürgerinnen und Bürger schon jetzt um Verständnis. Wichtig ist, dass alle betroffenen Personen den Anweisungen der Stadt, den Hilfsorganisationen und der Polizei Folge leisten.

Das Polizeipräsidium Pforzheim bereitet sich weiter akribisch auf die Einsatzmaßnahmen vor. Mit heutigem Stand werden am Sonntag mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Im Evakuierungsradius, welcher 1,5 Kilometer beträgt, befinden sich Dienstgebäude der Polizei. Der Kriminaldauerdienst mit Standort in der Ostendstraße wird ab Sonntagmorgen seinen Dienst in dem Gebäude des Polizeireviers Pforzheim Süd verrichtet. Die Rufnummer 07231 1864444 wird umgeleitet und ist durchgehend erreichbar.

Die Beamten des Polizeireviers Pforzheim Nord verrichten ab 5 Uhr ihren Dienst bei der Verkehrspolizeiinspektion in der Kaiser-Friedrich-Straße 154. Analog wird die Rufnummer 07231 1863211 umgeleitet. Die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger werden wie gewohnt bearbeitet.

Die Beamten des Führungs- und Lagezentrums verrichten ihren Dienst im Lagezentrum der Karlsruher Polizei. Auch hier gibt es für die Bürger keine Einschränkungen. Einsätze werden wie gewohnt koordiniert und Notrufe umgeleitet.

Alle betroffenen Personen und Vertreter der Presse werden stetig von der Stadt Pforzheim über den Fortgang des Einsatzes und die wesentlichen Informationen für die Evakuierung auf deren Homepage und Social-Media-Kanäle informiert. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird analog über ihre Social-Media-Kanäle (insbesondere WhatsApp) die Informationen der Stadt teilen.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim

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