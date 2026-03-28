Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 27.03.2026 wurde um 20:45 Uhr ein 18-jähriger Mann in der Hofenfelsstraße mit seinem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Aufforderung konnte der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis nachweisen. Er gab letztendlich an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen, allerdings in ein paar Wochen seine Führerscheinprüfung abzulegen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein weiteres Strafverfahren wird gegen den 42-jährigen Vater und gleichzeitig Halter des Fahrzeugs eingeleitet. |PIZW

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