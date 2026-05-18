Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Abbiegevorgang zu spät erkannt

Freudenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag ist der PKW einer 49-Jährigen auf dem Dach zum Liegen gekommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 42-jähriger Tesla-Fahrer gegen 15.50 Uhr die Alte Poststraße und wollte nach links in die Einfahrt eines Autohauses einbiegen. Eine direkt hinter ihm fahrende BMW-Lenkerin erkannte dies zu spät. Es kam zu Kollision, wodurch der BMW gedreht wurde und auf dem Dach liegen blieb. Die 49-jährige Fahrerin konnte ihr Auto selbständig verlassen und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Tesla-Fahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße voll gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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