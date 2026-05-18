Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Pedelecs aus Kellerabteilen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen und sechs Pedelecs mitgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten der oder die Täter zwischen Donnerstagabend, 21:00 Uhr, und Freitagmorgen, 7:15 Uhr, über ein geöffnetes Garagentor in die Tiefgarage des in der Wolfsbergallee gelegenen Gebäudes. Aus der Tiefgarage und mehreren gewaltsam geöffneten Kellerabteilen wurden insgesamt sechs Räder entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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