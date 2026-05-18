Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet

Wurmberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrzeuglenker und anschließender Verkehrsunfallflucht ist es am Sonntagabend um 19:33 Uhr gekommen.

Ein 48-jähriger Citroen-Fahrer befuhr die Uhlandstraße in Richtung Kreisverkehr in der Wimsheimer Straße. Am Kreisverkehr rollte sein Fahrzeug rückwärts auf den hinter ihm fahrenden Mercedes-Fahrer. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Citroen-Fahrer rasant los und entferne sich von der Unfallstelle. Ein unbeteiligter Zeuge verfolgte den Citroen-Fahrer und brachte ihn schließlich wieder an die Unfallstelle zurück, worauf die Polizei verständigt wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme zeigten sich Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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