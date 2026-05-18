Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen nach Diebstahl von Arbeitsbühne gesucht

Mühlacker (ots)

Ein Anhänger samt Gelenkteleskoparbeitsbühne ist am Wochenende von bislang unbekannter Täterschaft im Gewerbegebiet "In den Waldäckern" entwendet worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand war der Anhänger ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Im Zeitraum zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Montag, 8:00 Uhr, wurde durch den oder die Täter die an der Anhängekupplung angebrachte Sicherung gewaltsam entfernt und der Anhänger gestohlen. Auf der Ladefläche befand sich eine Gelenkteleskoparbeitsbühne. Der Diebstahlsschaden wird auf 65.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Arbeitsgeräte machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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