Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter Ladendieb setzt Pfefferspray gegen Mitarbeiter ein und flüchtet (16.05.2026)

Singen (ots)

Am Samstag, am frühen Abend, ist es in einem Discounter in der Freiheitstraße zu einem Raubdelikt gekommen. Kurz vor 18 Uhr steckte ein Unbekannter im dortigen Lidl Lebensmittel in seine Jacke und passierte anschließend den Kassenbereich ohne hierbei alle Gegenstände zu bezahlen. Nachdem er von Mitarbeitern dabei beobachtet und anschließend angesprochen wurde, ignorierte er die Aufforderung der Security stehenzubleiben, sprühte dem 41-jährigen Angestellten Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Nordstadt.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, korpulente Statur. Bekleidet war er mit vermutlich einer grauen Jogginghose, einem grünen Pullover und einer dunkelgrünen Weste. Zudem hatte er kurzgeschorene, am Hinterkopf ausgedünnte Haare.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat Konstanz, Tel. 07531 995-0 entgegen.

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